Из-за сообщения о заминировании ЦИК не успела зарегистрировать 10 кандидатов по 205 избирательному округу

Как сообщает Украинская Правда со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Андрея Магеру, около 19 вечера поступил звонок о минировании. Всех эвакуировали из помещения ЦИК и сотрудники УГО проводили мероприятия по поиску взрывчатки. УГО - потому, что помещения ЦИК находится под их охраной.

Около 21.00 сотрудников ЦИК пустили в помещение. Но десятерых кандидатов, которые принесли документы в ЦИК - нет.

"Когда я начал выяснять у сотрудников, почему так, они объясняли, что проводят действия, что едет кинолог. Я удивлялся, мол, а что, для сотрудников ЦИК нет опасности ", - говорит Магера.

По состоянию на 23.30 (когда там был Магера) в помещения так никого и не пустили из кандидатов. Они не успели принести документы и ЦИК их не зарегистрировал.

Читайте такжеКорбан рассказал, почему решил идти в депутаты по округу на Черниговщине

"Мы снимаем с себя любую ответственность и я считаю, что УГО должны объяснить свои действия в этой ситуации", - заявил Магера.

Вечером 25 июня, когда заканчивалась регистрация кандидатов в народные депутаты по округу №205 в Чернигове, десять претендентов на кресло в парламенте не смогли подать документы.

В свою очередь один из кандидатов по округу - Геннадий Корбан прокомментировал это так: "здание Центральной избирательной комиссии сегодня ночью было заблокировано титушками, хотя по закону оно должно принимать на регистрацию документы от желающих баллотироваться по 205 округу до 12 часов ночи 25 июня.

У себя в Facebook он написал, что неустановленные лица с молчаливого согласия милиции блокировали законное право людей стать кандидатами в депутаты.

"Дверь ЦВК закрыты наглухо. За ними маячат люди в военной форме. На входе - титушки. 7 человек - в бейсболках, с такими характерными лицами, интелектуальным выражением лица. Давно я таких лиц не видел, со времен Януковича. Документы не предъявляют. Милиционеры их не трогают и свои документы тоже не показывают", - написал Геннадий Корбан.

Как известно, 25 июня в полночь закончилась регистрация кандидатов в депутаты Рады по 205-му округу в городе Чернигове.

Ранее УНИАН сообщал, что на промежуточных выборах в округе №205 (Черниговская область) зарегистрированы рекордные 63 кандидаты в нардепы.