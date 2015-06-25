Вузы ЕС начали выдавать дипломы украинским студентам

Об этом сообщает пресс-служба Киевского национального университета имени Шевченко.

В частности, сообщается, что 12 студентов Киевского национального университета (Института журналистики и факультета политических наук и журналистики) получили дипломы в Университете им. Адама Мицкевича в Познани по программе двойных дипломов. Выпускники магистратуры учились посменно два года - в Украине и в Польше.

Пресс-служба сообщает, что студенты изучали рекламу, журналистику, управления бизнес-коммуникациями, а в следующем году смогут изучать еще спортивную журналистику и управление спортом.

Кроме того, дипломы итальянской университета Мачерата получили также 10 студентов экономического факультета. В Италии они изучали международные экономические и торговые отношения.

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Тем временем, национальный университет в сотрудничестве с Министерством образования подписал соглашение о сотрудничестве с 5 французскими университетами, которые, вероятно, также станут участниками программы двойных дипломов.

В частности, с Университетом города Ле Ман, Университетом города Кан, Высшей национальной школы передовых технологий ПариТэк, Высшей политехнической школой в Париже и Парижским национальным институтом восточных языков и цивилизаций.

Программа двойных дипломов действует в Украине уже несколько лет. Студенты получают второй диплом основном в высших учебных заведениях Польши, Италии, Германии, Казахстана и Великобритании. Также есть программы обменов с Южной Кореей, Японией, Бразилией, Швецией, Швейцарией.