Вузы ЕС начали выдавать дипломы украинским студентам
Дипломы польского и итальянского университетов получили более 20 украинских студентов.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского национального университета имени Шевченко.
В частности, сообщается, что 12 студентов Киевского национального университета (Института журналистики и факультета политических наук и журналистики) получили дипломы в Университете им. Адама Мицкевича в Познани по программе двойных дипломов. Выпускники магистратуры учились посменно два года - в Украине и в Польше.
Пресс-служба сообщает, что студенты изучали рекламу, журналистику, управления бизнес-коммуникациями, а в следующем году смогут изучать еще спортивную журналистику и управление спортом.
Кроме того, дипломы итальянской университета Мачерата получили также 10 студентов экономического факультета. В Италии они изучали международные экономические и торговые отношения.
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Тем временем, национальный университет в сотрудничестве с Министерством образования подписал соглашение о сотрудничестве с 5 французскими университетами, которые, вероятно, также станут участниками программы двойных дипломов.
В частности, с Университетом города Ле Ман, Университетом города Кан, Высшей национальной школы передовых технологий ПариТэк, Высшей политехнической школой в Париже и Парижским национальным институтом восточных языков и цивилизаций.
Программа двойных дипломов действует в Украине уже несколько лет. Студенты получают второй диплом основном в высших учебных заведениях Польши, Италии, Германии, Казахстана и Великобритании. Также есть программы обменов с Южной Кореей, Японией, Бразилией, Швецией, Швейцарией.