Переход на летнее время: когда и как Украина переведет стрелки часов

Уже совсем скоро украинцы перейдут на летнее время.

Ежегодно в Украине переводят стрелки часов на летнее и зимнее время. 2020-й год не стал исключением и уже в конце марта украинцы перейдут на летнее время.

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Перевод часов осуществляется главным образом для того, чтобы человек мог работать, используя при этом меньше искусственного освещения. Такую процедуру перевода часов применяют во многих странах мира, в том числе и в европейских государствах, подстраиваясь под изменение начала и окончания светового дня в разные сезоны.

Когда в Украине переводят часы

В Украине переход на летнее и зимнее время регламентируется постановлением Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Согласно ему, датой перехода на летнее время ежегодно является последнее воскресенье марта.

Таким образом, перевод времени состоится в ночь с субботы, 28 марта, на воскресенье, 29 марта. Этой ночью в 3:00 украинцы переместят стрелки часов на один час вперед. Поэтому вставать придется раньше.

Как подготовиться и облегчить переход на летнее время

Человеческий организм, по мнению ученых, гораздо легче переносит переход на зимнее время, чем на летнее. Все из-за того, что стрелки часов переводят на час вперед, а значит – люди меньше спят.

Так, перевод часов может вызвать раздражительность и перепады настроения. А у людей, которые страдают от сердечно-сосудистых и хронических болезней, может вызвать проблемы со здоровьем.

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Чтобы минимизировать стресс от перехода на летнее время, врачи рекомендуют за неделю до этого начать регулярно гулять на свежем воздухе и ложиться спать примерно на 30 минут раньше обычного, постепенно готовя организм к изменениям.

Кроме того, следует придерживаться правильного рациона питания, исключить нагрузки на организм алкоголем и вредной пищей, а также пить много жидкости.

И конечно же, нужно высыпаться. Взрослому человеку для полноценного отдыха надо не менее 7-9 часов сна, для детей – 9-10 часов.