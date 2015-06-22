На нефтебазе БРСМ под Киевом остается топливо, но признаков горения нет - ГСЧС

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по информации работников нефтебазы, на протяжении минувших суток проведена перекачка около 200 кубометров смеси из резервуаров объемом по 50 кубометров в резервуара № 5 дизельной группы объемом 900 кубометров.

Всего на нефтебазе БРСМ хранится около 300 кубометров масла (в двух резервуарах объемом по 400 кубометров), а также 1 тыс. 540 кубометров топлива.

Читайте такжеНа нефтебазе под Киевом до сих пор продолжается перекачка топлива - ГСЧСВ резервуары нефтебазы КЛО всего перекачано 3 тыс. 152 кубометров дизельного топлива.

На месте чрезвычайной ситуации сосредоточено 32 единицы техники и 80 человек личного состава от ГУ ГСЧС в Киевской области и Киеве и сил Управления ГСЧС в Житомирской области.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области вспыхнул 8 июня и продолжалась несколько дней. Погибли 5 человек, еще 15 пострадали.