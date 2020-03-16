Кулеба призывает украинцев не покупать в онлайн-системах билеты на самолеты после 17 марта

В МИД напоминают о закрытии с 17 марта авиационного пространства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает украинцев, находящихся за рубежом, не покупать самостоятельно имеющиеся в онлайн-системах билеты на рейсовые самолеты после 17 марта для возвращения в Украину.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Кулеба на брифинге относительно плана действий МИД в связи с пандемией коронавируса.

На вопрос, что делать украинцам, которые купили билеты на самолет на 17 марта, а рейс отменили, министр ответил, что от людей поступают жалобы, потому что заранее был куплен билет, и "у меня просьба сейчас только одна: не покупайте дополнительные билеты, даже на после 17 марта".

По словам Кулебы, отдельные онлайн-системы могут показывать, что, например, на 18 марта можно купить билет.

"У меня просьба: дорогие украинцы, не покупайте эти билеты! Это просто могут быть сбои в системе бронирования... Дождитесь официальной коммуникации от Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры о том, какими будут модели вашего вывоза самолетами из тех стран, в которых вы застряли", - подчеркнул Кулеба.

Он напомнил, что, согласно постановлению правительства, пассажирское сообщение, в том числе авиационное, будет закрыто с 00:00 в ночь на 17 марта.

Как сказал Кулеба, о том, что будет происходить после этой даты, об алгоритме вывоза из-за границы, людей проинформируют.