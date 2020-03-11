В Киеве задержали террориста ИГИЛ – СБУ (фото)

Задержанный нелегально прибыл в Украину и скрывался.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве участника международной террористической организации «Исламское государство», который находится в международном розыске.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте такжеПистолеты и винтовки по почте: СБУ "накрыла" подпольные цеха по изготовлению оружияСогласно полученным спецслужбой данным, иностранец нелегально прибыл в Украину для избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях «ИГИЛ». На территории нашей страны он присоединился к одной из этнических организованных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц столицы.

Согласно постановлению Шевченковского районного суда Киева задержанный будет находиться под стражей. В прокуратуре начата процедура его экстрадиции.

Ранее УНИАН сообщал, как пограничники запретили въезд члену партии Путина, который хотел попасть в Украину через Минск.