Одесситка работает автомехаником и соревнуется в дрифте (видео)
11:10, 03 марта 2020Общество
215 0
Девушка имеет два собственных спортивных авто.
В Одессе девушка работает автомехаником и соревнуется в дрифте
Жительница Одессы Таира Дзгоева уже 12 лет чинит двигатели и готовит спортивные автомобили.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Девушка рассказывает, что любовь к технике у нее с детства: гайки начала крутить еще подростком. Когда сверстники бегали на танцы - она допоздна училась на СТО. Сейчас она имеет два собственных спортивных авто.
"Было пару лет, когда я не покупала себе вещей, потому что два автомобиля очень много средств забирают", - говорит она.
Больше, чем ремонт, ей нравится езда с ветерком.
Как сообщал УНИАН, стали известны лучшие автомобили года в Европе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter