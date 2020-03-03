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Одесситка работает автомехаником и соревнуется в дрифте (видео)

11:10, 03 марта 2020
Общество
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Девушка рассказывает, что любовь к технике у нее с детства: гайки начала крутить еще подростком. Когда сверстники бегали на танцы - она допоздна училась на СТО. Сейчас она имеет два собственных спортивных авто.

"Было пару лет, когда я не покупала себе вещей, потому что два автомобиля очень много средств забирают", - говорит она.

Больше, чем ремонт, ей нравится езда с ветерком.

Как сообщал УНИАН, стали известны лучшие автомобили года в Европе.

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