Одесситка работает автомехаником и соревнуется в дрифте (видео)

Девушка имеет два собственных спортивных авто.

Жительница Одессы Таира Дзгоева уже 12 лет чинит двигатели и готовит спортивные автомобили.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Девушка рассказывает, что любовь к технике у нее с детства: гайки начала крутить еще подростком. Когда сверстники бегали на танцы - она допоздна училась на СТО. Сейчас она имеет два собственных спортивных авто.

"Было пару лет, когда я не покупала себе вещей, потому что два автомобиля очень много средств забирают", - говорит она.

Больше, чем ремонт, ей нравится езда с ветерком.

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