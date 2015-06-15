Инженера сгоревшей нефтебазы под Киевом посадили под домашний арест

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков сказал на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в форме селекторного совещания.

"Суд уже выдал меру пресечения господину Южанину, этому главному инженеру, домашний арест с электронным браслетом", - сказал Аваков.

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По его словам, еще один подозреваемый по делу о пожаре на нефтебазе под Киевом в настоящий момент пытается избежать судебного заседания.

"Но мы либеральны больше с ним не будем, и видимо тогда, в этом случае будет применено соответствующее специальное подразделение и будет силовой привод", - заявил Аваков.

По его словам, следствие считает, что причиной возгорания на нефтебазе были существенные системные нарушения правил безопасности и эксплуатации этой базы.

Аваков сообщил, что, по данным следствия, скорее всего, будут привлечены к ответственности все лица, которые выдавали разрешения на незаконное строительство нефтебазы вблизи военного аэродрома.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня. В результате пожара погибли 5 человек и еще 15 – пострадали.

В связи с пожаром на нефтебазе МВД открыло уголовное производство по факту ч. 2.ст.273 УК Украины – нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия.

В рамках этого производства задержан фактический руководитель нефтебазы, заместитель директора компании "Укртрансоил".