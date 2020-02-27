По делу о преследовании участника Майдана Пасечника почти год не может начаться подготовительное судебное заседание

Обвинение в незаконных действиях против 78-летнего Николая Пасечника выдвинуто бывшему заместителю прокурора Оболонского района Киева Илоне Клюге и следователю Оболонского управления полиции Виталию Матюше. Еще один подозреваемый - прокурор Андрей Сайчук - уже умер.

По делу о преследовании участника Майдана, пенсионера Николая Пасечника, в отношении которого в январе 2014 года следователи и прокуроры сфальсифицировали материалы уголовного производства, уже почти год не может начаться подготовительное судебное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня судья Оболонского райсуда Киева Елена Рябчук наконец рассмотрела и удовлетворила заявление своего коллеги, судьи Владислава Девятко о самоотводе от рассмотрения дела Пасечника, которое Девятко подал еще 5 месяцев тому назад.

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До сегодняшнего дня в течение почти полугода судья Елена Жежера не провела ни одного судебного заседания для рассмотрения заявления об отводе коллеги.

«Заседания она назначала, однако судья не являлась на них», - сообщила корреспонденту УНИАН представитель интересов потерпевшего Пасечника в суде, адвокат Марина Лиличенко.

Также она добавила, что уже около 10 месяцев по этому делу не могут провести даже подготовительного судебного заседания, поскольку заседания назначаются крайне редко, и уже трое судей отказались рассматривать производства, взяв самоотводы, поскольку во время досудебного расследования их допрашивали в качестве свидетелей.

В то же время адвокат не смогла спрогнозировать, когда суд наконец начнет рассматривать дело Пасечника.

«В Оболонском суде - 10 судей. Трое уже взяли самоотвод. Осталось еще 7. Дело пойдет на автораспределение, тогда увидим, кто и когда начнет его рассматривать по существу», - сказала Лиличенко.

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Следует также отметить, что с момента совершения преступления против Пасечника прошло более 6 лет. В то время пострадавшему было 72 года. Сейчас уже 78. В феврале прошлого года умер один из трех подозреваемых в незаконном привлечении к уголовной ответственности пенсионера - прокурор Андрей Сайчук.

На сегодняшнем заседании суда этот факт стал неожиданностью для судьи Жежеры, которая спросила, почему в зале суда нет подозреваемого Сайчука.

Обвинение выдвинуто бывшему заместителю прокурора Оболонского района Киева Илоне Клюге и следователю Оболонского управления полиции Виталию Матюше. Последний не явился сегодня на заседание суда.

Пасечника был задержан 22 января 2014 года на ул. Грушевского. Его обвинили в якобы избиении «беркутовцев».

Судья Оболонского райсуда Юлия Швачач по ходатайству следователя Матюши и прокуроров Клюге и Сайчука избрала 72-летнему пенсионеру меру пресечения в виде содержания под стражей. После Революции достоинства Швачач была уволена за нарушение присяги судьи именно из-за ее решения об аресте Пасечника.