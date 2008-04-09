Тимошенко обещает разобраться с Ющенко и собрать правительство

Отсутствие постановления о проведении земельных аукционов является огромным риском для выполнения доходной части местных бюджетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что правительство планирует завтра принять решение о порядке проведения аукционов по продаже земли несельскохозяйственного назначения после консультаций с Президентом Украины. “Мы договорились, что мы выясняем с Президентом до завтра до 17.00, что там есть в виде замечаний или сомнений со стороны Президента, и завтра в 17.00 мы собираем внеочередное заседание правительства, на котором будем принимать постановление о предотвращении коррупции в торговле или передаче в аренду несельскохозяйственной земли”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что для правительства информация о приостановке действия постановления Президентом была “шоковой”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 апреля, на заседании Кабмина премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство намерено в Конституционном Суде доказывать конституционность своего постановления о порядке проведения аукционов по продаже и передаче в аренду земель несельскохозяйственного назначения.

Премьер мотивировала необходимость возобновления действия постановления о порядке проведения аукционов тем, что «земельная мафия» воспользуется несколькими днями отсутствия правового поля для дальнейших злоупотреблений с землей.

По ее словам, в результате действия указанного постановления правительства доходы некоторых местных бюджетов увеличились в 5-10 раз.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что приостановление Президентом действия этого решения Кабмина затрудняет борьбу, которую правительство ведет с коррупцией.