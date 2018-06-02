Неделя в цифрах

1-е в истории Европейские игры открылись в Баку (Азербайджан). В течение соревнований будет разыграно 253 комплекта наград в 20 видах спорта. Украину представляют 243 спортсмена, которые выступают в 19 из 20 видов.

2 нападения – на здание посольства Украины в Москве и здание генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону – были совершены неизвестными в ночь после празднования «Дня России».

3 киевских прокурора, скандальная смс-переписка которых была обнародована в СМИ, уволены из органов прокуратуры, сообщают в ГПУ. Так, должностей лишились прокуроры прокуратуры Днепровского района столицы Артем Тендитный и Денис Соловей, а также старший прокурор отдела прокуратуры города Киева Сергей Лысенко.

5 человек погибли и 15 пострадали в результате пожара на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области, сообщают в Минздраве. По информации СНБО на нефтебазе находилось около 14 тысяч тонн нефтепродуктов. Потушить их ГСЧС пытались несколько дней. По информации премьер-министра, в 2014 году нефтебазу проверяли 5 раз.

5 проукраинских ультрас ФК «Севастополь» были заочно осуждены крымским судом и приговорены к 15 годам лишения свободы. К моменту вынесения приговора фанаты успели покинуть полуостров.

5 из около 40 человек, подозреваемых в совершении массовой драки в студгородке города Харькова, были задержаны местными правоохранителями, сообщают в главке МВД Украины в Харьковской области. Действия злоумышленников квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, максимальное наказание за совершенные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. По данным Харьковского горсовета, от нападений неизвестных пострадали 9 человек.

12 человек стали жертвами наводнения в Тбилиси (Грузия), вызванного многочасовыми ливнями, сообщают в мэрии города. Местные СМИ также сообщают, что, по меньшей мере, 10 человек числятся пропавшими без вести.

12 точек контроля Госсанэпидслужбы из 25 фиксируют превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 1,08 – 4 раза, сообщают в Киевской городской госадминистрации. Такая ситуация сложилась в связи с пожарами на торфяных полях в городе Ирпень и селе Быковня Киевской области, отмечают в Госсанэпидслужбе.

13 человек, которые заразились коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS) в Южной Корее выросло до 13, сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Общее число заболевших в Южной Корее составляет 126 человек. Около 3 800 тысяч человек получили рекомендации соблюдать карантинный режим из-за риска заболевания.

16 место в рейтинговой таблице клубов сезона 2014/14 УЕФА занял днепропетровский «Днепр», сообщает сайт УЕФА. Днепропетровская команда, в частности, опередила донецкий «Шахтер» (20-е место), российский «Зенит» из Санкт-Петербурга (21), киевское «Динамо» (22) и московское «Динамо» (23).

22 приказа по выплате вознаграждений военнослужащим Национальной гвардии Украины выдало руководство АТО, сообщают в Нацгвардии. В общей сложности, за участие в боевых действиях и успешное выполнение боевых заданий военнослужащие получили 4,1 млн гривен. Кроме того, готовятся документы для выплаты вознаграждений 575 военнослужащим Нацгвардии на сумму 2,4 млн грн.

35 военных комиссаров были арестованы за взяточничество за 5 месяцев текущего года, отмечают в ГПУ. Всего Украине 426 военных комиссаров.

87% составляет средний уровень выполнения плана-графика строительства фортификационных сооружений, сообщил президент Украины. Всего запланировано строительство около 300 фортификационных сооружений. 100 опорных пунктов уже полностью готовы.

300 украинцев, как минимум, находятся в заложниках террористов и на территории России, отмечает представитель Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по реализации Минских соглашений Ирина Геращенко. Кроме того, по ее данным, более 1 200 человек считаются пропавшими без вести.

1 800 украинских военнослужащих погибли с начала проведения АТО на Донбассе, сообщают в СБУ. Однако, по данным ведомства, потери могут быть выше, поскольку, кроме учтенных, есть еще военнослужащие, пропавшие без вести. Точных данных о потерях противника также нет.

1 916 сотрудников новой патрульной службы будут охранять правопорядок в Киеве, начиная с 4 июля, сообщают в МВД.

2 500 ящиков различных фальсифицированных препаратов, предназначенных для реализации через сети аптек Одесской области, были изъяты правоохранителями в ходе санкционированного обыска складского помещения, сообщают в областной прокуратуре.

4 000 раз, как минимум, боевиками нарушался режим прекращения огня на Донбассе, начиная с 15 февраля, отмечают в Минобороны. За это время были обстреляны около 120 населенных пунктов с мирными жителями. В результате погибли более 100 украинских военнослужащих и более 50 гражданских лиц.

17 500 детей умерли в Украине в 2014 году от неизлечимых заболеваний, таких как онкология, врожденные патологии, неврология и пороки развития, отмечают медики.

53 675 военнослужащих и работников ВСУ, которые принимали участие в АТО, получили статус участника боевых действий, сообщают в Минобороны.

100 000 км водопроводных и канализационных сетей в Украине нуждаются в замене, отмечают в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день, более 260 населенных пунктов получают питьевую воду с отклонением отдельных физико-химических показателей, канализацией обеспечены 96,7% городов, 57,2% поселков городского типа и 2,4% сел.

28 540 000 гривен на счетах 13 чиновников так называемых «ЛНР» и «ДНР» были недавно обнаружены в рамках мероприятий по выявлению финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, и арестованы, сообщает Госслужба финансового мониторинга Украины. По информации Госфинмониторинга, всего за март 2014 года – май 2015 года с целью блокирования средств лиц, подозреваемых в финансировании терроризма и сепаратизма, заблокированы средства в эквиваленте 2 170 000 000 гривен.

60 000 000 новых рабочих мест могут быть созданы в условиях борьбы с изменением климата и использования стратегии «зеленого» и низкоуглеродного развития, считает генеральный директор Международной организации труда. Речь идет о рабочих местах, способствующих развитию возобновляемых источников энергии, сохранению окружающей среды, повышению производительности труда в сельском хозяйстве и промышленности, в сфере туризма и управления.

300 000 000 евро планирует выделить Украине Европейский инвестиционный банк для реализации проектов обновления подвижного состава городского транспорта, сообщают в Мининфраструктуры.

150 000 000 000 долларов потеряла Российская Федерация из-за введения западными странами санкций, отметил президент США Барак Обама на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Германии. По его словам, российская экономика уже значительно ослаблена, но каждая страна из G7 будет сохранять силу санкций против РФ.

Автор: Маргарита Андреева