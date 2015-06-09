Турчинов: На базе находилось около 14 тысяч тонн нефтепродуктов
Турчинов отметил, что точный объем нефтепродуктов будет определен уже после тушения пожара.
На нефтебазе под Киевом, на которой вчера произошел пожар, находилось около 14 тысяч тонн нефтепродуктов.
Об этом во время брифинга с места происшествия заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, говорится в сюжете "112 Украина".
Читайте такжеНа нефтебазе под Киевом горят уже 16 резервуаров
"По информации, которая есть у специалистов по тушению пожара, на нефтебазе находилось около 14 тысяч тонн нефтепродуктов. Но подчеркиваю - эта информация номинальная - согласно документации. Следствие будет проведено, реальный объем нефтепродуктов будет определен уже после тушения пожара", - заявил он.
Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.
Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. Глава МВД Арсен Аваковсообщил о шестерых госпитализированных с ожогами пожарных.
До взрыва также была информация об одном погибшем и пятерых пострадавших сотрудниках нефтебазы.