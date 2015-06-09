Турчинов: На базе находилось около 14 тысяч тонн нефтепродуктов

На нефтебазе под Киевом, на которой вчера произошел пожар, находилось около 14 тысяч тонн нефтепродуктов.

Об этом во время брифинга с места происшествия заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, говорится в сюжете "112 Украина".

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"По информации, которая есть у специалистов по тушению пожара, на нефтебазе находилось около 14 тысяч тонн нефтепродуктов. Но подчеркиваю - эта информация номинальная - согласно документации. Следствие будет проведено, реальный объем нефтепродуктов будет определен уже после тушения пожара", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.

Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. Глава МВД Арсен Аваковсообщил о шестерых госпитализированных с ожогами пожарных.

До взрыва также была информация об одном погибшем и пятерых пострадавших сотрудниках нефтебазы.