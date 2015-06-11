Горящую нефтебазу под Киевом в прошлом году проверяли 5 раз - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня на брифинге вблизи места пожара нефтебазы под Киевом.

«В принципе эту базу, которая загорелась, в 2014 году проверяли 5 раз. Правительство 28 января текущего года приняло решение проверить полностью все объекты техногенной опасности и пожарно-опасные объекты», - заявил он.

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«20 мая была проведена проверка этой базы, которая горит, и было выдано предписание на 64 пункта, которые нужно было выполнить. В результате того, что должностные лица этой базы не выполнили предписания ГСЧС, мы имеем один из крупнейших пожаров в нашей истории, из самых сложных пожаров», - добавил Яценюк.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны и Генеральный штаб проверяют размещение военных баз рядом с нефтебазами после пожара в Киевской области.