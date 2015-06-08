В заложниках находятся более 300 украинцев - Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции и представитель Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по реализации Минских соглашений Ирина Геращенко сказала во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО в Киеве.

По словам Геращенко, СБУ составила уточняющий перечень украинцев, которые сейчас находятся в заложниках террористов и на территории России. “Их более 300. И более 1 тыс. 200, к сожалению, у нас пропавших без вести”, - сказала Геращенко.

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Кроме того, она подчеркнула, что “мы очень хотим к этой работе по поиску пропавших без вести и идентификации погибших привлечь Международный Комитет Красного Креста, и здесь пока есть несогласие второй стороны... Россия заняла такую позицию, что для того, чтобы привлечь кого-то, нужно иметь согласие тех людей, которым вы хотите помогать. То есть, очевидно, что продолжается абсолютная блокада любых инициатив, которые направлены на деэскалацию и помощь в гуманитарной ситуации”.

Геращенко выразила сожаление, что процесс освобождения заложников происходит очень медленно. Она отметила, что за последний месяц из плена боевиков были освобождены лишь 5 человек, что является очень малым количеством.

Как добавила Геращенко, по данным СБУ, на территории РФ в заложниках находятся около 30 человек.