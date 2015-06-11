ГСЧС контролирует 50% горящей нефтебазы под Киевом, горит еще 3 резервуара
23:01, 11 июня 2015Общество
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ГСЧС контролирует 50% горящей нефтебазы под Киевом, горит еще 3 резервуара.
ГСЧС контролирует 50% горящей нефтебазы / ГСЧС / facebook.com
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, сегодня на брифинге вблизи места пожара нефтебазы под Киевом.
«Ситуация по ликвидации чрезвычайной ситуации находится под полным контролем ГСЧС», - заявил он.
Читайте такжеКількість загиблих на палаючій нафтобазі під Києвом зросла до 5 осіб - Турчинов«Мы контролируем уже более 50% территории самой базы. Вы видите горение 3 цистерн, и дополнительно 2 из них фитилируют, поэтому существует вероятность локальных взрывов, но они будут без негативных последствий», - добавил Чечеткин.
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