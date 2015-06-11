ГСЧС контролирует 50% горящей нефтебазы под Киевом, горит еще 3 резервуара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, сегодня на брифинге вблизи места пожара нефтебазы под Киевом.

«Ситуация по ликвидации чрезвычайной ситуации находится под полным контролем ГСЧС», - заявил он.

Читайте такжеКількість загиблих на палаючій нафтобазі під Києвом зросла до 5 осіб - Турчинов«Мы контролируем уже более 50% территории самой базы. Вы видите горение 3 цистерн, и дополнительно 2 из них фитилируют, поэтому существует вероятность локальных взрывов, но они будут без негативных последствий», - добавил Чечеткин.