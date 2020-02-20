Кровавые дни Евромайдана: как это было (фоторепортаж)

20 февраля в Украине отмечается День памяти героев Небесной Сотни.

Сегодня наступила шестая годовщина трагедии Евромайдана. 20 февраля 2014 года, после двух дней жестоких столкновений, бойцы «Беркута» начали открыто расстреливать безоружных активистов на улице Институтской в Киеве.

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20 февраля в Украине отмечается День памяти героев Небесной Сотни. УНИАН собрал самые яркие кадры тех страшных событий, изменивших судьбу страны.

Напомним, судебный процесс по расстрелу Евромайдана все еще не завершен. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской 20 февраля. Еще в марте-апреле 2014 года по этому делу были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. В 2015 году задержали других бойцов той же спецроты – Сергей Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского.

Однако даже спустя шесть лет после преступления привлечь к ответственности ряд подозреваемых не удается. Судебный процесс на протяжении этих лет продвигался очень тяжело. Садовник сбежал еще в 2014 году, когда его выпустили из-под стражи, а Зинченко, Тамтуру, Маринченко, Аброськина и Янишевского выдали "ЛДНР" в ходе обмена в декабре прошлого года. При этом Александр Маринченко и Сергей Тамтура после обмена вернулись в Киев.

По данным прокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, из них 104 человека погибли.