День кота: украинцы все чаще берут в семьи пушистиков с инвалидностью (видео)

Именно кошки – самые популярные домашние животные в украинских семьях.

Сегодня в Европе празднуют Международный день кота. И в Украине счастливые котовладельцы не упускают возможности поздравить своих любимцев.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Именно кошки – самые популярные домашние животные в украинских семьях. И в последнее время все чаще украинцы берут к себе кошек с инвалидностью.

Так, слепую кошку Бетси никто не хотел брать в семью, однако накануне нового года ее приютили в свою семью Юлия и Тимка, у которых на то время уже было два кота. Поэтому, Бетси стала третьей.

Тем временем в другой семье – Софии и Юлии – живет аж 10 пушистиков. У кошки по имени Смелая всего 3 лапки, котик Дедушка весь переломанный, а кошка с войны Бронхита с одним глазом. Владелица 10 кошек и 2 собак убеждает, что инвалидность придумали люди – котов это не беспокоит.