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Выкорчевывают постамент: в Запорожье решили окончательно избавиться от памятника Ленину (видео)

13:32, 13 февраля 2020
Общество
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В Запорожье 8-метрового Ильича, что возвышался во главе центрального проспекта города больше, чем полвека, снесли еще весной 2016 года. Демонтаж длился долго и стоил более 200 000 гривень.

Пьедестал высотой 11 метров продержался еще 4 года. Сейчас городские власти наконец решили избавиться и от него.

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