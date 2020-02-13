Выкорчевывают постамент: в Запорожье решили окончательно избавиться от памятника Ленину (видео)
13:32, 13 февраля 2020Общество
192 0
В Запорожье 8-метрового Ильича, который стоял во главе центрального проспекта города больше, чем полвека, снесли еще весной 2016 года.
В Запорожье выкорчевывают постамент от памятника Ленину.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеБольше всего - в Одесской области: стало известно, сколько памятников Ленину осталось в Украине
В Запорожье 8-метрового Ильича, что возвышался во главе центрального проспекта города больше, чем полвека, снесли еще весной 2016 года. Демонтаж длился долго и стоил более 200 000 гривень.
Пьедестал высотой 11 метров продержался еще 4 года. Сейчас городские власти наконец решили избавиться и от него.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter