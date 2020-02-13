Выкорчевывают постамент: в Запорожье решили окончательно избавиться от памятника Ленину (видео)

В Запорожье 8-метрового Ильича, который стоял во главе центрального проспекта города больше, чем полвека, снесли еще весной 2016 года.

В Запорожье выкорчевывают постамент от памятника Ленину. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеБольше всего - в Одесской области: стало известно, сколько памятников Ленину осталось в Украине В Запорожье 8-метрового Ильича, что возвышался во главе центрального проспекта города больше, чем полвека, снесли еще весной 2016 года. Демонтаж длился долго и стоил более 200 000 гривень. Пьедестал высотой 11 метров продержался еще 4 года. Сейчас городские власти наконец решили избавиться и от него.

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