Скандал в маршрутке: в Житомире ветерана АТО затравили за право на льготный проезд

Водитель транспортного средства и некоторые пассажиры упрекнули участнице боевых действий из-за заработанных ими на Донбассе льгот.

В Житомире водитель маршрутки оскандалился попыткой отказать в льготном проезде участнице боевых действий на Донбассе Асе Оброткиной.

Об инциденте она сама рассказала на своей странице в Facebook.

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Оброткина отметила, что 24 января приобрела билет до Киева на Центральном автовокзале Житомира по удостоверению участника боевых действий и предъявила его водителю.

"У меня нет мест. Надо приходить раньше! Мне что кого-то выгонять?", - заявил водитель маршрутки. Затем он зашел в салон и громко сказал пассажирам: "Кто-то один выходите ибо у нас тут один участник!".

По словам Оброткиной, водитель сменил тон только после того, как она пригрозила вызвать полицию для установления правонарушения. Уже сев в автобус, недовольство в свой адрес она услышала от молодой женщины, которая сказала ей: "Вам не кажеться что Вы наглая?! Участник ана, да конешно!".

Однако этим инцидент не исчерпался. Уже едучи обратно на следующий день участница АТО снова наталкивается на того самого водителя. "Что Вы сегодня уже не апаздали?! Мне сегодня высаживать никого не придется?!", - обратился он язвительно к Оброткиной.

Далее, отмечает ветеран АТО, водитель заявил ей вслед: "Чтобы Вы знали мы имеем право вообще "атошников" не возить! Нам нет возмещения за Вас!".

"Я не выдерживаю и говорю в ответ: "Мне за то, что Вы сидите рулите автобусом а я таскала на себе ребят, за 5 лет войны тоже никто ничего не возместил. И похоже, что только МОЕЙ войны. Я сейчас вызываю полицию и четко Вам объяснят права Участников Боевых Действий а не "атошников" и то, как Вы должны нас перевозить согласно законодательства Украины", - отметила в ответ ему Оброткина.

Напоследок она выразила возмущение по поводу подобного отношения к ветеранам АТО.

"Я села в автобус и с неистовым гневом и болью в середине начала думать: "Война ли действительно только для меня...для таких, как я и волонтеров? Или наши заслуги, действительно остались там на востоке а здесь мы все "обнулились"?". Нет ни слов, ни эмоций, ни столько слез чтобы объяснить настолько это больно!!! Украинцы, власть перестаньте нас травить за то, что мы пользуемся льготами, которые мы заработали!".

Как сообщал УНИАН, в пассажирском автобусе сообщением "Луцк-Киев" произошел скандал из-за российского сериала в салоне – водитель отказывался его отключить на просьбу двух пассажирок. Возник скандал, и девушек в конце концов высадили прямо посреди трассы.