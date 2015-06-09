В сети появилось видео пылающей нефтебазы под Киевом с высоты птичьего полета. Ролик был снят еще до взрыва, который произошел на нефтебазе сегодня утром.

Отмечается, что "Обозреватель" получил эксклюзивное видео от представителей васильковской самообороны "Відсіч", которое было сделано с высоты птичьего полета при помощи беспилотного летательного аппарата.

Многие очевидцы пожара также публикуют видео пожара на нефтебазе, а также момента взрыва.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области на территории нефтебазы произошел пожар. По состоянию на 3 часа ночи огнем было охвачено 7 резервуаров с топливом. "В результате пожара 1 человек погиб, 3 человека в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу", - сообщали в ГСЧС о ситуации на нефтебазе по состоянию на 00.00 9 июня.

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Как отметил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, вероятной причиной пожара на нефтебазе под Киевом было неосторожное обращение с оборудованием во время попытки кражи нефтепродукта.