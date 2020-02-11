В Одессе гибель пенсионерки, упавшей с 11 этажа, квалифицировали как самоубийство

Правоохранители не подтвердили, что ноги погибшей якобы были связаны, о чем сообщали местные жители.

В Одессе полиция квалифицировала гибель пенсионерки, упавшей с 11-го этажа жилого дома на крышу ресторана, как самоубийство.

Читайте такжеПытали человека: в Одесской области двум полицейским объявили подозрение

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, о гибели 89-летней женщины, тело которой было найдено сегодня около полудня, правоохранителям сообщили спасатели.

Как отмечается, сотрудников ГСЧС на место ЧП вызвали жители многоэтажного дома, расположенного на улице Ильфа и Петрова, обнаружившее тело на улице.

«По предварительным данным, погибшая выпрыгнула из окна собственной квартиры, расположенной на одиннадцатом этаже дома», - сообщили в главке.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины.

Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти.

При этом в полиции не подтверждают, что ноги погибшей якобы были связаны, о чем ранее сообщали жители указанного жилого дома по ул. Ильфа и Петрова.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киевском районе Одессы люди обнаружили по адресу Ильфа и Петрова, 35-А погибшую женщину преклонного возраста. Жильцы дома утверждали, что тело обнаружено на крыше пристройки ресторана, женщина была полностью без одежды, а ноги якобы были связаны.