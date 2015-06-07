В Луганской области на мине подорвался трактор, водитель ранен (фото)
У Москаля отмечают, что трактор подорвался в нескольких десятках километров от линии разграничения.
В Луганской области во время полевых работ подорвался трактор, водитель ранен.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, это произошло в пятницу после обеда в Попаснянском районе вблизи с. Вовчеяровка, в нескольких десятках километров от линии разграничения.
Читайте такжеНа Донетчине тракторист подорвался на мине
«Во время дискования поля трактор МТЗ-382, который принадлежит частному предприятию, подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Ранение получил 39-летний тракторист, он сейчас находится в больнице», - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, вероятнее всего, взорвалась мина, заложенная здесь в период активных боевых действий.