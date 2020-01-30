Украинцы 10 миллионов раз обращались в полицию в прошлом году

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко также отметил, что за последние 5 лет количество обращений к полицейским выросло в восемь раз, что, по его мнению, свидетельствует о росте доверия к полиции.

В прошлом году граждане 10 миллионов раз обращались в полицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил на совещании с участием руководства, а также структурных и территориальных подразделений по итогам деятельности Нацполиции за 2019 год.

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"Первый, базовый элемент системы реагирования - служба 102. Граждане активно обращаются на номер 102 с различными проблемами. Только за последние 5 лет количество звонков увеличилось почти в 8 раз и составило 10 млн звонков в 2019 году, что также свидетельствует о росте доверия к полиции", - сказал он.

Также Клименко добавил, что система 102 готова к интеграции в единую экстренную службу 112.