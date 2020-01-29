"Прощальный тур": в метро Киева предупредили о последнем дне действия жетонов
16:38, 29 января 2020Общество
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На предприятии советуют горожанам использовать свои запасы.
Уже скоро в метро Киева не станет жетонов / фото УНИАН
В КП «Киевский метрополитен» предупредили, что жетоны на станциях будут действовать до 31 марта.
Читайте такжеЖетонов не будет: в метро Киева советуют переходить на новые системы оплаты проездаОб этом говорится в сообщении предприятия в Twitter.
«Если коротко, жетоны, как настоящие звезды дают третий прощальный тур. Последний день – 31 марта. Просим использовать запасы, если не планируете музеефицировать. Поездки по карточках метро будут работать до 31.03.2021», – говорится в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что в киевском метро в ближайшее время заменят турникеты на 15 станциях.
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