"Прощальный тур": в метро Киева предупредили о последнем дне действия жетонов

На предприятии советуют горожанам использовать свои запасы.

В КП «Киевский метрополитен» предупредили, что жетоны на станциях будут действовать до 31 марта.

Читайте такжеЖетонов не будет: в метро Киева советуют переходить на новые системы оплаты проездаОб этом говорится в сообщении предприятия в Twitter.

«Если коротко, жетоны, как настоящие звезды дают третий прощальный тур. Последний день – 31 марта. Просим использовать запасы, если не планируете музеефицировать. Поездки по карточках метро будут работать до 31.03.2021», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в киевском метро в ближайшее время заменят турникеты на 15 станциях.