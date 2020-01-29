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"Прощальный тур": в метро Киева предупредили о последнем дне действия жетонов

16:38, 29 января 2020
Общество
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Уже скоро в метро Киева не станет жетонов / фото УНИАН

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«Если коротко, жетоны, как настоящие звезды дают третий прощальный тур. Последний день – 31 марта. Просим использовать запасы, если не планируете музеефицировать. Поездки по карточках метро будут работать до 31.03.2021», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в киевском метро в ближайшее время заменят турникеты на 15 станциях.

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