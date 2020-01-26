В Тернополе, несмотря на отсутствие снега на улицах, устроили массовый съезд на сноутюбах (фото)

Участие в нем приняли около 70 человек. Снег для горки перед этим формировали несколько дней из снежных пушек.

В Тернополе устроили массовый съезд с горки на сноутюбах.

Читайте такжеВеликолепная природа и гостеприимный сервис: почему стоит отправиться на отдых в Яремче

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, участие в нем приняли 67 человек.

Мероприятие состоялось на горке местного спортивно-развлекательного комплекса. Снег для горки перед этим формировали несколько дней из снежных пушек.

Информацию о проведении мероприятия за несколько дней разместили в социальных сетях. Принять участие в заезде мог каждый желающий бесплатно.

Данное мероприятие вошло в Тернопольский реестр рекордов как «массовый спуск на сноутюбах». Отличительный знак об установлении рекорда получил инициатор мероприятия, директор Savich-park Виталий Кириллов.

*** Тюбинг - это катание на надувных санках (тюбах) по снегу или по воде.