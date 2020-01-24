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На пункте пропуска "Краковец" вечером жгли шины (видео)

03:56, 24 января 2020
Общество
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фото УНИАН

Об этом сообщил в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, опубликовав видео с места события.

"Пропускной пункт Краковец. Люди жгут шины, как заявят люди: Таможенники что-то дурачатся и не работают. Также пишут другие люди: Я стою в очереди уже 5 часов на въезд в Украину. Дорогу перекрыли те, кто возят товар на tax free, потому что их больше начали проверять, днем они начали жаловаться, что таможенники все подряд углубленно проверяют", - написал Зинкевич.

Информацию о сложной ситуации на пункте пропуска также разместили в сообществе Антикоррупционный мониторинг Львовщины. "Из инсайдерских источников стало известно, что работники таможни в течение дня откровенно замедляют работу пропускного пункта, проводят непонятные дополнительные проверки и прямо намекают на взятку. Образовались огромные очереди, некоторые люди стоят больше 10 часов, именно из-за этого начались протесты", - сказано в публикации.

В Госпогранслужбе Украины инцидент пока официально не комментировали.

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