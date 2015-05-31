Порошенко создал в своей администрации отдел обеспечения прав людей с инвалидностью
00:40, 31 мая 2015Общество
1071 0
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Президент подписал новый указ / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым создает отдел обеспечения деятельности Уполномоченного Президента Украины по правам людей с инвалидностью.
Об этом сообщается на официальном сайте президента.
Читайте такжеРада утвердила повышение уровня социальной защиты отдельных категорий ветеранов войныЭтим же указом Порошенко утвердил предельную численность работников Администрации Президента Украины в количестве 428 штатных единиц.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter