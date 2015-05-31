Порошенко создал в своей администрации отдел обеспечения прав людей с инвалидностью

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым создает отдел обеспечения деятельности Уполномоченного Президента Украины по правам людей с инвалидностью.

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.