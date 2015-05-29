В СБУ подтвердили, что нагрянули с обыском на вечеринку церковника с "тортом ДНР" и оружием

Такую информацию подтвердил ТСН.ua источник в СБУ.

В частности, на празднике присутствовали 14 человек. "Всем им было вынесено предостережение. В настоящее время продолжаются проверочные мероприятия", - сообщил источник в СБУ.

В то же время в СБУ не комментируют вероятную связь Дмитрия Пивня с Киваловым. Пресс-секретарь Кивалова Лариса Ткач ранее заявила, что Пивень никогда не работал в штате политика. Ткач добавила, что сообщения в СМИ являются провокацией против бывшего соратника Виктора Януковича.

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Ранее сообщалось, что на день рождения друзья подарили Дмитрию Пивню торт с изображением символики террористической организации "ДНР". Кроме того, на вечеринке присутствовали проститутки.