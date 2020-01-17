В Киеве некоторые маршруты общественного транспорта переведены на оперативное положение

Из-за пробок пассажирский транспорт курсирует без соблюдения графика.

В Киеве для пассажирского транспорта введено оперативное положение №4. Это означает, что общественный транспорт курсирует без соблюдения графика движения.

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Как сообщает пресс-служба "Києвпастранса", введено оперативное положение №4 на троллейбусных маршрутах №29, 30, 30к, 31, 47 и автобусных маршрутах №21, 101, 114, 73 на Керченской площади - Северный мост по причине скопления автотранспорта.

Как сообщал УНИАН, завершение строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь откладывается на год. Причина неудовлетворительных темпов строительства метро в сторону Виноградаря - смена руководства.