Полиция назвала "лидеров" секс-индустрии среди областей

Областью с наименее развитой проституцией оказалась Житомирская. За 2019 год правоохранители выявили всего одну проститутку.

Одесская область лидирует в списке украинских регионов, в которых больше всего была развита секс-индустрия в 2019 году.

Информацию сообщили в Департаменте Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, в ответ на запрос 056.

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Так, в прошлом году в Одесской области было выявлено 229 проституток, которые попались 626 раз.

Второе место заняла Днепропетровская область, где выявили 102 "жрицы любви". Самих же правонарушений было зафиксировано 182. Замыкает тройку лидеров Херсонская область, в которой было выявлено 77 проституток. В течение года их задерживали 106 раз.

В Киеве в 2019-м году в проституции было уличено 70 человек.

Областью с наименее развитой проституцией оказалась Житомирская: за прошлый год там поймали только одного человека, совершившего правонарушение.

Всего же в Украине за 2019 год обнаружили 913 человек, совершивших административное правонарушение по статье "Занятие проституцией".

Как сообщал УНИАН, полицейские пресекли деятельность сети борделей, работавших в центре Киева под видом массажных салонов.