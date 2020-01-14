Прорыв теплотрассы возле метро "Лыбидская" уже не первый – предыдущий произошел 3 года назад (видео)

В мае 2016 года труба не выдержала гидравлических испытаний, и наружу вырвался 20-метровый фонтан.

Прорыв теплосети в Голосеевском районе столицы возле станции метро "Лыбидская" уже не первый, произошедший в этом районе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Предыдущий прорыв теплотрассы произошел 3 года назад. В мае 2016 года труба не выдержала гидравлических испытаний, и наружу вырвался 20-метровый фонтан.

Люди не пострадали, но мощная струя воды разбрасывала вокруг куски асфальта и камни. Серьезные повреждения тогда получили 5 легковушек и маршрутный автобус.

Как сообщал УНИАН, 13 января в Киеве возле Лыбидской площади из-за прорыв магистрального трубопровода теплоснабжения произошел излив горячей воды на дорогу и подтопление первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.

По данным КГГА, трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.

Также в КГГА сообщали, что в результате прорыва трубопровода и утечки теплоносителя ожоги получили 9 человек, среди пострадавших - пассажиры маршрутки, которая попала в место утечки теплоносителя, и прохожие.

Сегодня, 14 января, в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" заявили, что повреждение трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza планируют ликвидировать до утра 15 января.