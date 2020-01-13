Офис генпрокурора проверит региональные учреждения исполнения наказаний и предварительного заключения

В частности, проводятся проверки законности использования этими учреждениями земель и госимущества.

Офис генерального прокурора инициировал проверки всех учреждений исполнения наказаний и предварительного заключения относительно законности использования земель и государственного имущества.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.

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"По поручению Офиса генерального прокурора все региональные прокуратуры начали масштабные проверки учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИС) на предмет законного и эффективного использования государственного имущества", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о земельных участках, которых в пользовании указанных учреждений и аренде находится более 44 тыс. га, из них более 90% земель – сельскохозяйственного назначения. Также будут проверяться сотни объектов недвижимой государственной собственности – предприятия ГУИС, складские, производственные помещения, мастерские, учебные заведения. В целом проверка охватит около 140 учреждений за период работы с 2014 года.

Как свидетельствует практика предыдущих лет, недвижимое государственное имущество, находящееся на балансе ГУИС, используется недостаточно рационально и не обеспечивает своей основной функции – создания надлежащих условий содержания осужденных и заключенных.