Ярославский рассказал об отношениях с мэром Харькова Кернесом

Харьков – родной город бизнесмена.

Один из самых известных украинских бизнесменов Александр Ярославский заявил, что урегулировал все вопросы «личного характера» с мэром Харькова Геннадием Кернесом.

Об этом он сказал во время общения с журналистами после церемонии выпуска магистров Харьковского национального университета Каразина.

Отвечая на вопрос о присутствии Кернеса на новогодней праздничной вечеринке в принадлежащем Ярославскому Kharkiv Palace Hotel 5*, бизнесмен сказал: «У нас были личные вопросы друг к другу, мы их закрыли. Никаких ситуативных вещей, как журналисты поднимали эти вопросы. Это наши личные взаимоотношения, мы их закрыли и все. Не надо искать никаких черных кошек в темной комнате. Тем более что никакой ни кошки, ни мышки здесь нет».

Как известно, Харьков – родной город Ярославского, бизнесмен вложил в развитие Харьковщины порядка 1 миллиарда долларов.