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Епифаний ожидает признания ПЦУ со стороны еще четырех церквей

11:55, 07 января 2020
Общество
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По словам Епифания, ПЦУ должны признать еще несколько церквей / фото УНИАН

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Прямой".

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По словам Епифания, в этом году продолжится процесс признания ПЦУ.

"Я бы не хотел называть подробно, но это те церкви, которые публично обсуждают это: и румынская, и кипрская, и болгарская, и грузинская. То есть они созревают сейчас", - отметил глава ПЦУ.

При этом он отметил, что Москва хочет приостановить данный процесс, который сейчас происходит вообще в православии. Однако Епифаний выразил надежду, что православный мир консолидируется и постепенно церковь за церковью будет и в дальнейшем участвовать в признании автокефального статуса ПЦУ.

Как сообщал УНИАН, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний подчеркнул важность получения томоса, сравнив его с Актом провозглашения независимости Украины.

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Теги: #новости Украины#ПЦУ#Епифаний