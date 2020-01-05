Резонансное убийство в Каховке: ГБР расследует причастность полицейского

Досудебное расследование начато по факту возможного превышения правоохранителем власти или служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Начато расследование в отношении работника одного из отделов ГУНП Нацполиции в Херсонской области, который может быть причастен к убийству 26-летнего местного жителя.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

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Досудебное расследование начато по факту возможного превышения правоохранителем власти или служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Следователями ГБР проводится комплекс мероприятий по установлению объективных обстоятельств происшествия. В том числе, будет дана правовая оценка выдачи подозреваемому в убийстве разрешения на использование оружия.

Как сообщал УНИАН, в Каховке на Херсонщине десятки горожан пришли к районному отделению полиции и зажгли шины. Таким образом они устроили протест из-за убийства 26-летнего земляка. Все произошло в новогоднюю ночь.

Вскоре глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев пообещал контролировать ход расследования. А в полиции заявили о повторной судебно-медицинской экспертизе тела убитого по требованию его родственников.