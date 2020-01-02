Освобожденный из плена журналист Асеев снял баннер в свою поддержку (фото)

Асеев добавил, что, освободившись из неволи, продолжит работу над книгой «Изоляция» – про тайную тюрьму россиян в ОРДЛО.

Освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев 2 января снял баннер в свою поддержку #FreeAseyev с балкона «Украинской недели».

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Асеев добавил, что, освободившись из неволи, продолжит работу над книгой «Изоляция» – про тайную тюрьму россиян в ОРДЛО.

«Нужно еще психологически адаптироваться, в том числе и к ритму города, к которому не то чтобы не привык, – привыкать не было возможности. Но, наверное, стоит... Наверное, будет отдельная работа по «Изоляции», – сказал Асеев.

Плакат в поддержку Асеева повесили на балконе издания «Украинская неделя» в День достоинства и свободы 21 ноября 2019 года. Тогда главный редактор Дмитрий Кропивенко выразил надежду, что наступит время, когда «Стас Асеев придет к нам в редакцию и снимет этот плакат».

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

Вечером в тот же день освобожденных украинцев встретили в аэропорту "Борисполь".