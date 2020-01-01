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Семейные Олимпийские игры начались в SportLife!

15:00, 01 января 2020
Общество
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НК
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Как начнешь Новый год – так его и проведешь! Именно поэтому сотни спортивных семей сегодня участвуют в «Семейных Олимпийских играх –2020», проходящих в сети фитнес-клубов SportLife.

Семейные Олимпийские Игры проходят при поддержке Федерации Плавания Украины и предусматривают детские соревнования в бассейне для разных возрастных групп. Также в рамках игр проходят турнир по сквошу, семейные эстафеты на суше и воде для команд в составе родителей и детей. Молодые участники соревнований –младенцы – также участвуют в Олимпийских играх.

SportLife всегда готов поддержать семьи, которые ведут здоровый образ жизни, поэтому приготовил награды для победителей и ценные подарки для всех участников соревнований.

Вместе с SportLife спортивных семей в Украине становится все больше. Присоединяйтесь к фитнес-тусовке и проведите год здорово!

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