Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: адвокат объявил об отводе (видео)

На заседание явились все участники процесса, в том числе и три подозреваемых. Еще один – несовершеннолетний – находится под домашним арестом.

В Переяславе-Хмельницком 26 декабря началось подготовительное заседание по делу убийства 5-летнего Кирилла Тлявова. Мальчику попали в голову в конце мая, через несколько дней он скончался в больнице.

В деле четыре фигуранта, двое из них - бывшие работники полиции Иван Приходько и Владимир Петровец. Подозревают, что смертельный выстрел они сделали, когда ради забавы стреляли по мишеням из огнестрельного оружия, говорится в сюжете ТСН.

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На заседание явились все участники процесса, в том числе и три подозреваемых. Еще один – несовершеннолетний – находится под домашним арестом.

Адвокат подозреваемых заявил судье об отводе, поскольку этот защитник и судья слушают другое дело, в которой один из подозреваемый, Иван Приходько, является потерпевшим. Согласно с законодательством, ходатайство адвоката уже должен рассмотреть другой судья. Из-за чего суд объявил о перерыве.

Заседание по рассмотрению дела по существу состоится в другой день.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком двое патрульных в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

При стрельбе они попали в 5-летнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома. 3 июня мальчик от полученных травм скончался в столичной больнице.

Сначала полицейским было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

После смерти ребенка генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что полицейским меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.