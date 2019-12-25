В Украине начался марафон писем политзаключенным в РФ и на Донбассе

Активисты напомнили правила написания писем для прохождения тюремной цензуры.

Активисты сообщества Save Oleg Sentsov начали зимний марафон по написанию писем для украинских политзаключенных Кремля

Об этом сообщается на Facebook-странице сообщества.

Читайте такжеУзник Кремля Стомахин просит политического убежища в Украине«Мы начинаем традиционный зимний марафон писем для заключенных Кремля, чтобы подарить им немного тепла в преддверии Рождества и Нового года. Зимние праздники в неволе будут встречать минимум 87 граждан Украины за решеткой в России и оккупированного Крыма, и не менее 250 граждан Украины в подвалах оккупированного Донбасса», – говорится в сообщении.

При этом активисты напомнили правила написания писем для прохождения тюремной цензуры:

- писать на русском языке;

- придерживаться политической нейтральности;

- указывать на конверте год рождения, полное имя, отчество и фамилию адресата;

- вложить в конверт чистые листы бумаги, российскую марку (при наличии) и конверт, если вы надеетесь на ответ.

Для написания писем узникам в ОРДЛО активисты советуют отправлять их в Центр гражданских свобод по адресу 01024 Киев, Бассейная 9-Г, оф. 25.