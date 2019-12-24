В МВД подготовили законопроекты об ужесточении наказания водителей за наезды на людей

Соответствующие законопроекты будут направлены в Верховную Раду до конца текущего года.

В Министерстве внутренних дел Украины подготовили законопроекты об ужесточении наказания водителей за наезды на людей, которые приводят к травмированию или гибели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время общения на митинге с велосипедистами, которые пришли в МВД обратить внимание министерства на отсутствие безопасности на дорогах в связи с недавней гибелью двух велосипедистов на Брест-Литовском шоссе.

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«Сейчас МВД разработало ряд законопроектов, которые будут внесены еще до конца года в Верховную Раду. Там предусмотрено, первое: обязательность использования светоотражающих элементов пешеходами и другими участниками движения, во-вторых предусмотрено повышение ответственности для лиц, совершающих наезды, которые заканчиваются травмами и гибелью. Кроме того, мы будем повышать ответственность для того, чтобы выход на свободу для тех, кто совершил наезд на пешеходов, или совершил ДТП со смертельным исходом, был не с половины отсиженного срока, а минимум через 2/3», - сказал Геращенко.

При этом он отметил, что, если наезд на человека был совершен водителем под воздействием алкоголя или наркотических средств, тогда ответственность будет еще больше.

Отдельно Геращенко сказал, что в первом квартале 2020 года после завершения тестирования планируется реальный запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости. По его словам, сейчас эта система в Киеве отрабатывается в тестовом режиме. Речь идет о 20 камерах.

Геращенко добавил, что пять камер, которые были запущены в тестовом режиме в ноябре, зафиксировали на 5 проспектах Киева 41 тысячу случаев превышения скорости.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве около 70 велосипедистов провели акцию у здания Министерства внутренних дел Украины с требованием обратить внимание на отсутствие безопасности на дорогах. Участники акции заявляли, что на дорогах «нет порядка» и за порядком «никто не следит».

Депутат Киевского городского совета, организатор велогонки «Киевская сотка» Сергей Харчук перечислил основные требования активистов. В частности, речь идет о соблюдении лимита скорости (50 км/ч в городах), контроле над лимитом скорости (50 км/ч), видеонаблюдения, неотвратимости наказания, и о размещении информационных бордов, что информировать о наличии велосипедистов на дорогах.

21 декабря около 17 часов на Брест-Литовском шоссе (остановка общественного транспорта «Пролисок») в ДТП с участием автомобиля Chevrolet погибли два велосипедиста. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте.

Позже в полиции завили, что сообщено о подозрении мужчине, который насмерть сбил двух велосипедистов на Брест-Литовском шоссе. Правонарушителю грозит до десяти лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.