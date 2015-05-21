В Чернигове насчитали около 80 улиц, которые нужно переименовать в связи с декоммунизацией

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил секретарь Черниговского городского совета Владислав Кухарь, который возглавляет соответствующую комиссию по переименованию улиц.

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По его словам, всего в Чернигове насчитывается более 550 улиц и переулков. С 1991 года переименованы 36 улиц и проспектов, прежде всего, проспект Ленина стал проспектом Мира, а проспект Октябрьской революции – проспектом Победы. Отдельным черниговским улицам возвращены исторические названия, которые они имели до советской эпохи. В частности, в центральной части города восстановлены исторические названия улиц Магистратской, Преображенской, Пятницкой, Мстиславско и тому подобное.

"Сейчас членам комиссии по переименованию улиц разосланы списки улиц, которые должны быть переименованы. Мнение общественности в этом процессе тоже стоит учесть", - сказал Повар.

Он считает, что в первую очередь стоит изменить названия улиц, которые носят имена одиозных советских деятелей, как Антонов-Овсеенко, Киров, Дзержинский.

По мнению черниговского историка, доктора исторических наук Сергея Лепьявко, нынешнее переименование должно завершить столетнее искажение названий улиц Чернигова, что осуществлялось с идеологической целью.

"Однако есть опасность, что, делая дело на скорую руку, можно снова навредить городу. Убрать коммунистические названия не трудно, гораздо труднее дать новые названия. И здесь кроется опасность, что переименование снова может быть бессистемным и хаотичным или конъюнктурным, что тоже не всегда хорошо", - убежден специалист.

Общественная организация "Сиверский институт региональных исследований", которую он возглавляет, начала готовить аналитические материалы, чтобы придать этому процессу научную основу. Ученые считают, что улицам стоит дать такие названия, которые бы отражали колорит города и его историю, были максимально деидеологизироваными.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал четыре закона о декоммунизации, принятые Верховной Радой 9 апреля. В частности, это закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».