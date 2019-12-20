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ФСБ не пустила украинца в Крым: запрет на въезд до 2054 года

09:24, 20 декабря 2019
Общество
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ФСБ / REUTERS

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Отмечается, что мужчина ехал на полуостров на похороны отца.

"Сотрудники погранслужбы ФСБ 19 декабря 2019 года на одном из пунктов пропуска при въезде в Крым вручили украинцу, который ехал в Крым на похороны отца, документ, в котором сказано, что ему до 1 февраля 2054 года запрещено въезжать на территорию РФ, в том числе в оккупированный Россией Крым", - сказано в сообщении.

Украинцу запретили въезжать в Крым / Фото: Крымская правозащитная группа

В организации отметили, что такие действия оккупантов нарушают статьи Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод.

Как сообщал УНИАН, на днях в Крыму ФСБ задержала жителя Симферополя за "изготовление взрывчатки", его семья выступила с видеообращением.

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Теги: #новости Украины#Крым#ФСБ#оккупация Крыма