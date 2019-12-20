ФСБ не пустила украинца в Крым: запрет на въезд до 2054 года

Мужчину не пустили на похороны отца.

Российская Федеральная служба безопасности запретила гражданину Украины въезд в оккупированный Крым до февраля 2054 года.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Отмечается, что мужчина ехал на полуостров на похороны отца.

"Сотрудники погранслужбы ФСБ 19 декабря 2019 года на одном из пунктов пропуска при въезде в Крым вручили украинцу, который ехал в Крым на похороны отца, документ, в котором сказано, что ему до 1 февраля 2054 года запрещено въезжать на территорию РФ, в том числе в оккупированный Россией Крым", - сказано в сообщении.

В организации отметили, что такие действия оккупантов нарушают статьи Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод.

Как сообщал УНИАН, на днях в Крыму ФСБ задержала жителя Симферополя за "изготовление взрывчатки", его семья выступила с видеообращением.