Москаль планирует выселить военных, незаконно проживающих в частных зданиях (документ)

Председатель Луганской ВГОА Геннадий Москаль подписал распоряжение о выселении военных, которые незаконно заняли частные здания в городе Счастье, и не платят при этом коммунальные платежи. Об этом сообщает официальный сайт руководителя региона.

Для выселения планируется привлечь подразделения вооруженных сил, службу военного правопорядка, военную прокуратуру, военная комендатура и милицию.

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Незаконно проживающих силовиков проверят на предмет незарегистрированного оружия и автомобилей, после чего отведут в места постоянной дислокации, определеные Генштабом Украины.

Задолженность за коммунальные услуги заставят погасить командиров правонарушителей.

Ранее УНИАН сообщал, что Геннадий Москаль закрыл движение транспорта в оккупированные районы Луганской области. Исключение – велосипедисты, пешеходы и международные гуманитарные организации.