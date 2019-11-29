Город Самбор на Львовщине получил полномочия госархстройконтроля

Это уже 101-й населенный пункт в Украине и 5-й - на Львовщине, который будет самостоятельно контролировать строительство на собственной территории.

29 ноября Самбор Львовской области получил новые градостроительные полномочия. Соответствующий акт подписал и.о. главы ГосархстройинспекцииАлександр Строкач.

Это уже 101-й населенный пункт в Украине и 5-й - на Львовщине, который будет самостоятельно контролировать строительство на собственной территории.

Следует отметить, что передача значительной части полномочий по части градостроительства на места в рамках децентрализации была начата ГАСИ еще три года назад. Затем процесс был свернут и вот - после больше чем годичной паузы и проведенных Правительством кадровых изменений Госархстройинспекция снова становится партнером органов местного самоуправления. Процесс входит в активную фазу.

Благодаря новации община Самбирщины получила возможность уже с 30 ноября самостоятельно регистрировать строительство объектов класса последствий СС1. К этой категории относитсястроительство частного жилья, хозяйственных построек, дачных домов, компактных бизнес-объектов - то есть, большая часть всего, что возводится в небольших и средних населенных пунктах.

Уже с понедельника отдел государственного архитектурно Самборского городского совета сможет регистрировать разрешительные документы на такие объекты, осуществлять проверки на стройплощадках, а - при выявлении нарушений - привлекать виновных к ответственности.

Александр Строкач отметил, что сегодня ГАСИ нацелена на успешное продолжение реформы децентрализации и готова всячески содействовать органам местного самоуправления в получении полномочий госархстройконтроля:«Децентрализация позволяет общинам чувствовать себя полноценным хозяевами на своей территории, определять ключевые направления развития и двигаться к поставленным целям. За государством должны остаться только объекты со значительными последствиями, все остальные рычаги должны быть в руках общин», - отметил Александр Строкач.