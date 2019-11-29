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В Киеве обустраивают первый тротуар с подогревом (фото)

13:13, 29 ноября 2019
Общество
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Тротуар оборудуют системой подогрева / solor.gov.ua

Об этом сообщила пресс-служба Соломенской райгосадминистрации.

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«Тротуар, где есть наклон поверхности, планируется обустроить системой подогрева, которая улучшит условия передвижения жителей – особенно в зимний период. Кроме нового покрытия, вдоль дорожки установят новые бордюры, дополнительные столбы освещения и элементы ландшафтного дизайна», – говорится в сообщении.

Сейчас подрядчик завершает демонтаж старого покрытия тротуара и в ближайшее время начнет основные работы.

Согласно графику работ, укладка «теплого» тротуара должна быть завершена в этом году.

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Теги: #новости Украины#Киевпогода в Киеве