В Киеве обустраивают первый тротуар с подогревом (фото)

"Теплый" тротуар должен появиться в Соломенском районе возле гимназии №318.

В Соломенском районе Киева сооружают первый тротуар с подогревом для безопасного передвижения.

Об этом сообщила пресс-служба Соломенской райгосадминистрации.

Читайте такжеВ Киеве "пожертвовали" частью дендропарка для вентиляции ветки метро на ВиноградарьСтроительство ведется возле гимназии №318 на ул. Ивана Пулюя, 3 в рамках реализации проекта Общественного бюджета.

«Тротуар, где есть наклон поверхности, планируется обустроить системой подогрева, которая улучшит условия передвижения жителей – особенно в зимний период. Кроме нового покрытия, вдоль дорожки установят новые бордюры, дополнительные столбы освещения и элементы ландшафтного дизайна», – говорится в сообщении.

Сейчас подрядчик завершает демонтаж старого покрытия тротуара и в ближайшее время начнет основные работы.

Согласно графику работ, укладка «теплого» тротуара должна быть завершена в этом году.