"Съедали все листья и даже мышей": в Чернигове озвучили шокирующие воспоминания очевидцев голодоморов (фото)

По воспоминаниям очевидцев с Черниговщины, люди ели листья с деревьев и в селах не осталось животных.

В Чернигове представители власти и общественности почтили память жертв голодоморов.

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Как передает корреспондент УНИАН, вблизи Пятницкой церкви прошло мемориальное мероприятие ко Дню памяти жертв голодоморов. Его участниками стали более 200 черниговцев - представителей власти и общественности, студентов Национального университета «Черниговский коллегиум» им. Т.Г. Шевченко и курсантов Академии Государственной пенитенциарной службы Украины.

Во время мероприятия были озвучены воспоминания очевидцев голодоморов, записанные в разных селах Черниговщины. Согласно воспоминаниям, урожай 1932 года был неплохим, но у крестьян почти все зерно и другие продукты забрали продотряды.

«Листья на деревьях в селе весной 1933-го не было, потому что их съели люди, будто гусеница», - отмечалось во время мемориального мероприятия. Другой свидетель из Черниговщины поделился, что в его селе не было ни одного животного - люди поели кошек, собак, даже мышей и сусликов, чтобы выжить.

Заупокойную литию о всех земляках, замученных голодом, отправил управляющий Черниговской епархией ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря). Он подчеркнул, что, чтя память земляков, мы склоняемся в минуте молчания, но «не потому, что нечего сказать, а потому, чтобы услышать голоса свидетелей».

Участники мемориального мероприятия присоединились к общенациональной минуте молчания.

По приблизительным подсчетам, на Черниговщине от голодоморов погибли более 400 тыс. людей.