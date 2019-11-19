В Киеве при странных обстоятельствах пропала 24-летняя девушка (фото)

Телефон девушки отключен, дома она не появлялась.

В Киеве пропала девушка Владислава Кирсанова, которая еще 17 ноября ночью села в такси в Деснянском районе, но домой так и не доехала.

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Об этом сообщается в сообществе "Троещина FB". Отмечается, что 24-летняя девушка со своей подругой около половины второго ночи возвращались домой и вызвали такси возле кафе L'Kafa в торгово-развлекательном центе "Район". Сначала водитель довез спутницу Владиславы, после этого связь с киевлянкой пропала.

Телефон девушки отключен, дома она не появлялась и на связь не выходит. Владислава была одета в черный пуховик, брюки и серую толстовку.

Ранее под Киевом нашли тело Елены Лисовой, которая находилась в розыске с 15 октября.