Более 80% граждан считают Голодомор геноцидом украинского народа – опрос

Свечу в День памяти жертв Голодомора в этом году планируют зажечь 73% украинцев.

Более 80% граждан считают, что Голодомор был геноцидом украинского народа.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты опроса об отношении к Голодомору 1932-33 гг., проведенного социологической группой "Рейтинг" с 20 октября по 4 ноября.

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Так, 82% граждан считают, что Голодомор 1932-33 гг. был геноцидом украинского народа, 11% опрошенных не поддерживают этот тезис, а 7% - затруднились с ответом.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом немного возросло количество тех, кто однозначно согласен с этим утверждением.

"В региональном разрезе наблюдаются следующие отличия: утверждение о том, что Голодомор является геноцидом, разделяют 95% жителей запада, 87% - центра, 72% - юга и 61% - востока. Жители сел несколько больше склонны поддерживать этот тезис, чем горожане. в возрастном и образовательном разрезе не наблюдается ощутимых различий по отношению к этому вопросу. в то же время в идеологическом разрезе заметно меньше склонны поддерживать это утверждение те, кто жалеет о распаде СССР. Несмотря на это, даже в этой группе наблюдается относительное большинство тех, кто соглашается с признанием Голодомора геноцидом украинского народа", - говорится в результатах.

По данным опроса, 73% респондентов отметили, что в этом году планируют зажигать свечу в День памяти жертв Голодомора, 20% сказали, что не будут этого делать. Однако по сравнению с прошлым годом количество тех, кто намерен зажечь свечу, возросло.

Согласно исследованию, в возрастном разрезе инициатива зажечь свечу памяти находит несколько большую поддержку среди старшего населения, а в региональном - на западе и в центре (87% и 74% соответственно), в то же время на юге это планируют сделать 68% опрошенных, а на востоке - 54%.

"Соответственно такое намерение имеет абсолютное большинство из тех, кто признает Голодомор 1932-33 гг. геноцидом. Несмотря на это, даже треть из тех, кто не поддерживает этот тезис, также отметили свои планы зажечь свечу памяти", - добавляют социологи.

*** Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" с 20 октября по 4 ноября среди 3 тыс. респондентов из населения Украины от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования - не более 1,8%.