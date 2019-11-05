Прощай, целая эпоха связи: в Украине готовятся отключить таксофоны (видео)

В среднем с одного таксофона люди проводят по 2,5 минуты разговоров в день.

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций "Укртелеком" с 1 февраля 2020 года прекратит предоставление услуг фиксированной телефонной связи, осуществляемой с таксофонов.

С развитием современных коммуникаций услуга таксофонов является убыточной. Если в 2017 году ежемесячно украинцы около 900 тысяч минут тратили на разговоры с таксофонов, то уже в 2019 году – меньше 380 тысяч минут.

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Сегодня в Украине около 4800 таксофонов, почти все они находятся в городах. В среднем с одного таксофона люди проводят по 2,5 минуты разговоров в день.

Сообщается, что оператор сосредоточился на модернизации и развитию телекоммуникационной инфраструктуры, чтобы предоставлять клиентам современные услуги, в частности, оптического интернета.

Однако в некоторых мегаполисах таксофоны продолжают работать и имеют символическое значение. Например, в Лондоне красные телефонные будки – одно из самых популярных мест для фото, а в Нью-Йорке их заменили современными киосками Link. Каждый оснащен Wi-Fi, зарядным устройством, кнопкой аварийного вызова и другими приложениями.

Как сообщал УНИАН, "Укртелеком" прекратит подключение домашних радиоточек с 1 января 2020 года. В компании сообщили, что на сегодняшний день услуга проводного радио через свою устарелость невыгодна и неудобна, однако существующие абоненты продолжат пользоваться проводным радио на действующих условиях.