"Укртелеком" отключит проводное радио в четырех областях Украины

Из-за развития цифровых средств коммуникаций и наличия бесплатной альтернативы, количество пользователей проводного радио в Украине постоянно сокращается.

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций "Укртелеком" с 1 февраля 2020 года прекратит предоставление услуги проводного радио в четырех областях Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Жители Одесской, Николаевской, Херсонской и Закарпатской областей сделали выбор в пользу современных каналов коммуникаций. Проводное радио здесь утратило популярность. Исходя из небольшого количества абонентов, убыточности услуги, устаревшего оборудования и невозможности проведения его ремонта, принято решение о прекращении предоставления услуги в этих областях с 1 февраля 2020 года", - сказано в сообщении.

Оператор отметил, что из-за развития цифровых средств коммуникаций и наличия бесплатной альтернативы, количество пользователей проводного радио в Украине постоянно сокращается.

Также ежегодно становится существенно меньше абонентов этой устаревшей услуги (сейчас компания обслуживает 330 тысяч домашних радиоточек), а в некоторых городах и областях проводное вещание вообще утратило свою популярность как средство коммуникации.

"Сегодня услуга проводного радио из-за своей устарелости невыгодна и неудобна. Сейчас есть много разных современных каналов коммуникаций, в частности эфирное вещание, телевидение и интернет, которым граждане и отдают предпочтение. Кстати, работники радио тоже активно переходят в интернет, где есть возможность загружать и слушать радио на гаджетах", - добавили в компании.

В "Укртелекоме" также отметили, что некоторые современные источники информации являются абсолютно бесплатными, в отличие от домашней радиоточки, абонплата за которую составляет 35 гривень с НДС в месяц.

Компания сообщила, что продолжит поддерживать сеть проводного вещания в тех регионах, где есть пользователи, а существующие абоненты услуг продолжат пользоваться проводным радио на действующих условиях.

Как сообщал УНИАН, "Укртелеком" прекратит подключение новых домашних радиоточек с 1 января 2020 года

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины.

Компания предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг во всех регионах страны. Является одним из лидеров среди провайдеров фиксированного интернета в Украине с наибольшим интернет-покрытием и разветвленной оптической сетью. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).